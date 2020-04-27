Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до прем’єр-міністра і головного санітарного лікаря України з проханням дозволити продуктовим ринкам працювати або затверджувати рішення про їхнє відкриття на місцевому рівні.

– Кожен міський голова дуже добре знає ринки свого міста і чого від них чекати. У Львові з початку карантину були жорсткі правила: порушуєш – закриваємо. Але я б дуже не хотів, щоб через одного-двох порушників страждали мільйони людей, – написав Садовий.

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За словами мера Львова, карантин на всіх наклав певні обмеження, але повинна бути можливість впливати на ці умови, якщо це не суперечить здоровому глузду.

– Я розумію ситуацію, в якій сьогодні опинилися власники продуктових ринків, продавці і фермери. Товари швидко псуються, і часу мало. З іншого боку – покупець, який купує дорогі закордонні товари, не маючи права вибору, – зазначив Садовий.

Нагадаємо, станом на 9.00 27 квітня в Україні зафіксовано 9 009 випадків коронавірусу, з яких 392 – за минулу добу.