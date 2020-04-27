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Факти / Відео / Україна / Бізнес і фінанси

У Львові та Вінниці підприємці зголосилися випускати маски та костюми для лікарів

Львівські підприємці мобілізувалися у боротьбі із коронавірусом. Вони вже налагодили пошиття захисних багаторазових та одноразових масок. Від початку карантину уже зголосилось з десяток компаній та сотні волонтерів. Окрім цього, Львів став одним із перших міст, де розпочали виробництво пластмасових захисних екранів для медиків, яких планують виготовити близько 5 тис. штук.

Захисні костюми для лікарів також почали шити вітчизняні виробники. Так, у Вінниці дві фабрики трішки змінили свій профіль і перейшли на крій комбінезонів для медиків. На підприємствах відгукнулись на прохання адміністрації міста, яка замовила понад 17 тис. засобів захисту. Щомісяця лікарям, які борються з вірусом, потрібно щонайменше 20 тис. таких костюмів. Докладніше у сюжеті Людмили Цимбалюк і Мирослави Прокопюк.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, як українські волонтери забезпечують лікарів всім необхідним.

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