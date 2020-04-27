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Факти / Україна / Суспільство

Ветеранам дозволять пільгове ввезення авто з-за кордону – законопроект

У Міністерстві у справах ветеранів розробляють законопроект щодо пільгового ввезення автомобілів ветеранами з-за кордону на територію України для організації власної справи.

У прес-службі Мінветеранів також повідомляють, що вже створено робочу групу з питань впровадження пільгового ввезення транспортних засобів на митну територію України для ветеранів війни. До її складу разом із фахівцями міністерства увійшли представники ветеранських громадських організацій.

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Цей законопроект має забезпечити ветеранам додаткові можливості для організації власної справи, гарантувати соціальну справедливість.

Сьогодні розмитнення автомобілів сприймається суспільством як чергова пільга від держави. Ми у цьому законопроекті плануємо створити нові можливості для пільгової купівлі якісного транспорту для ведення власної справи ветеранами. Це стимулюватиме до відкриття малого бізнесу, а також сприятиме наповненню державного і місцевих бюджетів, – відзначають у Міністерстві у справах ветеранів.

Раніше ми повідомляли, для підтримки малого бізнесу в умовах карантину Кабмін удосконалив програму Доступні кредити 5-7-9%, що дозволяє сплачувати 0% за кредитами. 

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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