У Івано-Франківській області кількість інфікованих коронавірусом наближається до критичної позначки. Три лікарні міста уже переповнені – людям не вистачає місць і медичного персоналу.

Тому госпіталізацію пацієнтів вимушені були зупинити.

Раніше найбільше пацієнтів везли у Центральну міську лікарню, де для інфікованих спеціально переобладнали чотири відділення. Але майже 200 місць уже зайняті пацієнтами з пневмонією. Тепер усіх доправлятимуть в обласну інфекційну лікарню та навіть у сусідні райони.

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Медики й чиновники вкотре наголошують, що всі, кого госпіталізують, порушували умови карантину.

Однак це не єдина проблема, з якою зіткнулися жителі Івано-Франківська. Адже на п’ятий тиждень карантину місто опинилося на межі техногенної катастрофи, бо мешканці припинили платити комуналку і незабаром можуть залишитися взагалі без води.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, що в Олександрівській лікарні Києва закінчуються місця для хворих на коронавірус.