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Факти / Україна

Як виглядають зруйновані вогнем села на Житомирщині

На Житомирщині внаслідок масштабних лісових пожеж вигорілі цілі села. Найбільшої шкоди завдано селам Нижня Рудня, Магдин та Личмани Овруцького району.

Всього внаслідок пожеж було зруйновано або пошкоджено понад 80 будівель.

Читайте: Пожежі на Житомирщині: рятувальники гасять траву, вогонь у лісах локалізовано

  • Як виглядають зруйновані вогнем села на Житомирщині - ВІДЕО
  • Як виглядають зруйновані вогнем села на Житомирщині - ВІДЕО
  • Як виглядають зруйновані вогнем села на Житомирщині - ВІДЕО
  • Як виглядають зруйновані вогнем села на Житомирщині - ВІДЕО
  • Як виглядають зруйновані вогнем села на Житомирщині - ВІДЕО
  • Як виглядають зруйновані вогнем села на Житомирщині - ВІДЕО
  • Як виглядають зруйновані вогнем села на Житомирщині - ВІДЕО
  • Як виглядають зруйновані вогнем села на Житомирщині - ВІДЕО
  • Як виглядають зруйновані вогнем села на Житомирщині - ВІДЕО
  • Як виглядають зруйновані вогнем села на Житомирщині - ВІДЕО
  • Як виглядають зруйновані вогнем села на Житомирщині - ВІДЕО
  • Як виглядають зруйновані вогнем села на Житомирщині - ВІДЕО
  • Як виглядають зруйновані вогнем села на Житомирщині - ВІДЕО
  • Як виглядають зруйновані вогнем села на Житомирщині - ВІДЕО
Як виглядають зруйновані вогнем села на Житомирщині / 7 фотографий

Наразі на місці згарища тліють торфяники, тому пожежники продовжують заливати ці місця водою.

— Єдина проблема для нас – це велика відстань, яку треба долати, щоб доставити воду. Найближчі ставки ми вже вичерпали,— каже командир пожежного відділення Віктор Тинний.

26 квітня рятувальникам вдалося локалізувати пожежі у Житомирській області у селищах Овруцького та Олевського районів.

Однією з причин лісових пожеж називають діяльність людей, які підпалили сміття, внаслідок чого вогонь перекинувся на дерева, а згодом на населені пункти.

Нагадаємо, експерти вважають, що пожежі в Київській і Житомирській областях були вчинені навмисне.

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