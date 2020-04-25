Станом 25 квітня пожежі в лісових масивах Овруцького району Житомирської області локалізовані.

Рятувальники продовжують гасіння окремих осередків трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини на території Поясківського лісництва.

Силами ДСНС надається допомога працівникам лісових господарств, щодо гасіння окремих осередків тління трав’яного настилу, лісової підстилки, пеньків та деревини у Виступовицькому та Словечанському лісництвах.

Читайте: Пожежі на Київщині та Житомирщині: експерти заявили про умисні підпали

До гасіння залучено 637 осіб та 91 одиниць техніки, з них від ДСНС 72 чоловік особового складу та 18 одиниць техніки.

Нагадаємо, 23 квітня в другій половині дня в Житомирській області виникла пожежа, яка набула загрозливих масштабів. Пожежа виникла в Поясківському лісництві Білокоровицького лісгоспу.