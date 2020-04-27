Другий, третій або четвертий етап виходу з карантину можуть початися одночасно

В Україні другий, третій або четвертий етап виходу з карантину може початися одночасно. Це буде залежати від динаміки захворювання на коронавірус.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

– Минулого тижня ми представили дорожню карту виходу країни з карантину. Сподіваємося, що стартова точка настане 11 травня. Наступні етапи не прив’язані до конкретних дат, а їх запуск залежить від динаміки захворювання, – сказав Шмигаль.

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Також він додав, що при позитивній динаміці не потрібно буде чекати 10 або 20 днів для запуску чергового етапу.

До речі, станом на 27 квітня Covid-19 підтверджено у 1 749 медиків. Це 19,4% від усіх інфікованих, тобто кожен п’ятий.