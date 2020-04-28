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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

8,4 млн українцям виплатять підвищені пенсії у травні – Кабмін

8,4 млн українців отримають підвищені пенсії у травні, повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

Після переіндексації на 11% виплати зростуть у середньому на 260 грн.

За даними Пенсійного фонду, станом на 1 січня 2020 року середня пенсія, яку отримували громадяни в Україні, становила 3 082 грн 98 коп.

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Станом на 2018 рік кількість пенсіонерів в Україні сягала 11 млн 725 тис. (до статистики не потрапили громадяни з анексованого Росією Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей).

Нагадаємо, Пенсійний фонд України розробив мобільний додаток, у якому можна розрахувати свою пенсію чи подивитися інформацію про робочий стаж.

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