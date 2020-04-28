8,4 млн украинцев выплатят повышенные пенсии в мае — Кабмин

8,4 млн украинцев получат повышенные пенсии в мае, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.
После переиндексации на 11% выплаты вырастут в среднем на 260 грн.
По данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 января 2020 средняя пенсия, которую получали граждане в Украине, составляла 3 082 грн 98 коп.
Читайте: 1 тыс. грн помощи пенсионерам не будут учитывать при предоставлении субсидий
По состоянию на 2018 год количество пенсионеров в Украине достигало 11 млн 725 тис. (в статистику не попали граждане из аннексированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей).
Напомним, Пенсионный фонд Украины разработал мобильное приложение, в котором можно рассчитать свою пенсию или посмотреть информацию о рабочем стаже.