8,4 млн украинцев выплатят повышенные пенсии в мае — Кабмин

8,4 млн украинцев получат повышенные пенсии в мае, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная.

После переиндексации на 11% выплаты вырастут в среднем на 260 грн.

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 января 2020 средняя пенсия, которую получали граждане в Украине, составляла 3 082 грн 98 коп.

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По состоянию на 2018 год количество пенсионеров в Украине достигало 11 млн 725 тис. (в статистику не попали граждане из аннексированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей).

Напомним, Пенсионный фонд Украины разработал мобильное приложение, в котором можно рассчитать свою пенсию или посмотреть информацию о рабочем стаже.