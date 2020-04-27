Ринки можуть запрацювати з 1 травня: Зеленський назвав умову

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за умови дотримання всіх правил безпеки продовольчі ринки зможуть відновити роботу з 1 травня.

– Знаю, що важливим питанням є робота продовольчих ринків. На найближчому засіданні, в середу, уряд розгляне можливість їхнього відкриття, – заявив президент.

Він зазначив, що робочі місця, заробіток громадян, зокрема малих фермерів, є дуже важливими, але життя та здоров’я українців – понад усе.

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Нагадаємо, з 11 березня в Україні діє загальнонаціональний карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

31 березня Міністерство охорони здоров’я дозволило роботу продуктових ринків в Україні на період карантину за умови дотримання протиепідемічних заходів.

29 квітня Кабінет міністрів розгляне можливість відкриття продовольчих ринків під час карантину.