Виконком Чернівецької міськради на позачерговому засіданні 27 квітня ухвалив рішення про дозвіл роботи продовольчих ринків міста під час карантину.

Гендиректор найбільшого у Чернівцях Калинівського ринку Ігор Маслянчук повідомив, що вранці 28 квітня підприємці відновили торгівлю продуктами на підставі цього рішення.

За його словами, торгівля йде не дуже жваво, бо ще не до всіх дійшла інформація про відновлення роботи.

– В одному з продовольчих секторів нашого ринку сьогодні практично всі вийшли на роботу. В іншому – тільки половина підприємців, – уточнив він.

Маслянчук наголосив, що адміністрація ринку проводить профілактичні заходи, закликаючи усіх користуватися масками та дотримуватися всіх вимог безпеки під час карантину, а за їх виконанням слідкують співробітники поліції.

До слова, рішенням міськради також передбачено тимчасове припинення торгівлі на ринках у Чернівцях з 20.00 до 4.00.

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Станом на 28 квітня в Україні зафіксували 9 410 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіла 401 людина. З них 239 летальних випадків, а 992 пацієнти одужали.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що за умови дотримання всіх правил безпеки продовольчі ринки зможуть відновити роботу з 1 травня.