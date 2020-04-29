72% українців знайшли вітчизняну заміну імпортним лікам – дослідження

72% українців з метою економії оптимізували свій “лікарський раціон” і замінили іноземні препарати доступними українськими аналогами. Про це йдеться в соціологічному дослідженні Ставлення і поведінка споживачів щодо безрецептурних лікарських препаратів українського та іноземного виробництва компанії Corestone.

Згідно з дослідженням, проведеним в партнерстві з фармацевтичною компанією Дарниця, лише 9% опитаних категорично не довіряють українському виробнику. Основна причина недовіри – стереотип про те, що якість українських препаратів неналежна. А 16% опитаних не інформовані про те, що препарати з однією діючою речовиною можуть мати різні назви.

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Дослідження відбувалося з 26 лютого по 11 березня 2020 року. Всього було опитано 2 023 людини на всій території України, без урахування тимчасово окупованих територій.

Українська фармацевтика увійшла в топ-5 галузей за інтенсивністю інвестицій. Крім того, компанія Fitch Solutions віднесла український фармринок до категорії high-reward markets, тобто ринків з високим потенціалом. Одним з ключових чинників зростання української фарми аналітики бачать розширення доступу населення до медицини за рахунок медичної реформи, зокрема програм державної компенсації вартості ліків на кшталт уже діючої програми Доступні ліки.

До слова, в Україні до протоколу лікування хворих на коронавірус додали гепарин. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов пояснив це тромбоемболічними ускладненнями у пацієнтів.