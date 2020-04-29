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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Кабмін затвердив схему окладів співробітникам митної служби

Кабмін затвердив схему посадових окладів для працівників митної служби України.

Постанова з’явилася на порталі уряду.

Оклад державного інспектора встановили на рівні 4,23 тис. грн, глави відомства – 29,4 тис. грн, першого заступника голови – 28 тис. грн, заступника голови – 26,5 тис. грн, керівника департаменту – 15,9 тис. грн, у територіальному органі – 12 тис. грн, йдеться у розпорядженні.

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Крім того, документом затвердили оклад головного держінспектора, який дорівнює 8,5 тис. грн і 5,5 тис. грн у територіальному органі, а також старшого держінспектора – 6,8 тис. грн і 5,1 тис. грн у територіальному органі.

Нагадаємо, раніше в Кабміні повідомляли, що 8,4 млн. українцям у травні виплатять підвищені пенсії.

Джерело: Урядовий портал

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