Станом на 09.00 29 квітня в Україні зафіксували 9 866 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіла 401 людина.

З них 250 летальних, 992 пацієнти одужали.

Коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 412 випадків;

Волинська область — 271 випадок;

Дніпропетровська область — 323 випадки;

Донецька область — 52 випадки;

Житомирська область — 357 випадків;

Закарпатська область — 403 випадки;

Запорізька область — 228 випадків;

Івано-Франківська область — 821 випадок;

Кіровоградська область — 377 випадків;

м. Київ — 1341 випадок;

Київська область — 643 випадки;

Львівська область — 405 випадків;

Луганська область — 33 випадки;

Миколаївська область — 116 випадків;

Одеська область — 261 випадок;

Полтавська область — 188 випадків;

Рівненська область — 588 випадків;

Сумська область — 98 випадків;

Тернопільська область — 708 випадків;

Харківська область — 237 випадків;

Херсонська область — 111 випадків;

Хмельницька область — 81 випадок;

Чернівецька область — 1489 випадків;

Черкаська область — 282 випадки;

Чернігівська область — 41 випадок.

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Раніше Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про карантин в Україні, який був введений через поширення Covid-19.