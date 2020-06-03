С 3 июня 2020 года Нацбанк вводит в обращение монеты номиналом 10 грн, которые постепенно заменят соответствующие банкноты, и на этом завершится обновление банкнотно-монетного ряда гривны, которое длится с 2014 года.

10-гривневая монета больше в диаметре, чем монеты номиналом 1, 2 и 5 грн.

Она тяжелее и толще, имеет крупное рифление на гурте (третья сторона монеты), поэтому ее будет легко.

Читайте: Электронная гривна: как пользоваться и что будет с наличными

Основные характеристики:

диаметр — 23,5 мм;

вес — 6,4 г;

изготовлена ​​из цинкового сплава с гальваническим покрытием никелем.

Украинцам не нужно специально обменивать банкноты 10 грн на монеты этого номинала.

Бумажные деньги постепенно будут заменяться в обращении монетами в результате естественного износа.

На первом этапе Нацбанк планирует ввести в обращение более 5 млн 10-гривневых монет.

История купюры 10 грн

Первые гривневые купюры изготовлялись в Канаде. Для этого использовались две техники — гравюра на стали и литография.

Гравером первых 10 грн был Ив Берил. Он работал над гравировкой гетмана портрета Ивана Мазепы, который был изображен на лицевой стороне купюры.

На обратной стороне разместили панораму Киево-Печерской лавры. Такое решение было принято исходя из истории. Мазепа построил на территории Киево-Печерской лавры церковь Всех святых, а также обновил соборную церковь Успения Пресвятой Богородицы.

Первая 10-гривневая купюра была напечатана в 1992 году, а введена в оборот в 1996.

Купюра, которая была введена в обращение в 1996 году

Купюра, которая была введена в обращение в 1997 году

Купюра, которая была введена в обращение в 2016 году

Монеты, которые заменили купюры в 2018-2020 гг

1 октября 2019 года Нацбанк начал изымать монеты номиналом 1, 2 и 5 копейки из наличного оборота, поскольку они перестали быть платежным средством.

Украинцы смогут обменять монеты в течение следующих трех лет. До 30 сентября 2020 года — во всех банках, а до 30 сентября 2022 года – в НБУ, Ощадбанке, Приватбанке и Райффайзен Банке Аваль.

Такое решение было принято из-за высокой стоимости изготовления монет, которая существенно превышает их номинальную цену. Это поможет государству экономить более 90 млн грн в год.

Также НБУ проводит замену купюр на монеты. 27 апреля 2018 года введены в обращение монеты номиналом 1 и 2 грн, а 20 декабря 2019 года — 5 грн.