З вівторка, 1 жовтня, монети номіналом 1, 2 та 5 копійок не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги.

1 жовтня монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні. Національний банк почне вилучати ці монети з готівкового обігу.

НБУ повідомляє, що громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети упродовж наступних трьох років:

упродовж першого року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2020 року включно – в усіх відділеннях українських банків;

упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2022 року включно – у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзенбанк Аваль).

Читайте: Курс валют: аналітики назвали ризики зростання курсу гривні до долара

Ціна виготовлення монет 1, 2 та 5 копійок значно перевищує їхню номінальну вартість.

Держава зможе економити понад 90 млн грн на рік завдяки зменшенню витрат Національного банку на їхнє виготовлення та оброблення.

Аналітики прогнозують, що у жовтні курс долара впаде нижче 24 грн.