З вівторка, 1 жовтня, монети номіналом 1, 2 та 5 копійок не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги.
1 жовтня монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні. Національний банк почне вилучати ці монети з готівкового обігу.
НБУ повідомляє, що громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети упродовж наступних трьох років:
- упродовж першого року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2020 року включно – в усіх відділеннях українських банків;
- упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2022 року включно – у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзенбанк Аваль).
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Ціна виготовлення монет 1, 2 та 5 копійок значно перевищує їхню номінальну вартість.
Держава зможе економити понад 90 млн грн на рік завдяки зменшенню витрат Національного банку на їхнє виготовлення та оброблення.
Аналітики прогнозують, що у жовтні курс долара впаде нижче 24 грн.