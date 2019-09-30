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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

З 1 жовтня українці не зможуть розраховуватися монетами 1, 2 та 5 копійок

З вівторка, 1 жовтня, монети номіналом 1, 2 та 5 копійок не прийматимуть під час розрахунків готівкою за товари та послуги.

Копійки

1 жовтня монети 1, 2 та 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні. Національний банк почне вилучати ці монети з готівкового обігу.

НБУ повідомляє, що громадяни зможуть без обмежень та безкоштовно обміняти ці монети упродовж наступних трьох років:

  • упродовж першого року з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2020 року включно – в усіх відділеннях українських банків;
  • упродовж трьох років з дати вилучення їх з обігу – до 30 вересня 2022 року включно – у Національному банку та уповноважених банках (Ощадбанк, Приватбанк, Райффайзенбанк Аваль).

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Ціна виготовлення монет 1, 2 та 5 копійок значно перевищує їхню номінальну вартість.

Держава зможе економити понад 90 млн грн на рік завдяки зменшенню витрат Національного банку на їхнє виготовлення та оброблення.

Аналітики прогнозують, що у жовтні курс долара впаде нижче 24 грн.

Джерело: НБУ

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