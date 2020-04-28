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Факти / Світ

У Кенії за порушення карантину вбили 13-річного хлопчика

У Кенії поліцейський патруль вбив 13-річного хлопчика за “порушення” комендантської години, хоча він стояв на балконі свого будинку.

Яссіна Хуссейна Мойо госпіталізували до столичної лікарні у Найробі, але лікарям не вдалося його врятувати.

Батько хлопчика звинуватив поліцію у злісному зловживанні службовими обов’язками.

– Моя сім’я дотримувалася комендантської години, але я ніколи не пробачу поліції вбивство мого сина.

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Президент Ухуру Кеніята публічно вибачився та висловив співчуття через загибель дитини, а головний інспектор поліції Кенії пообіцяв очолити розслідування справи.

Правові організації вже не вперше фіксують порушення прав людини у Кенії після запровадження комендантської години через пандемію Covid-19.

За даними місцевих правозахисників, коронавірус вбив менше кенійців, ніж поліцейські.

– Більшість громадян бояться поліції більше, ніж будь-якого вірусу , – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, схожу ситуацію із жорстким патрулюванням під час карантину зафіксували у Нігерії. Поліцейські вбили 18 громадян за порушення комендантської години. Загалом на порушення прав людини з боку силовиків надійшло 105 скарг.

Джерело: CNN

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