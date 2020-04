У Кенії за порушення карантину вбили 13-річного хлопчика

У Кенії поліцейський патруль вбив 13-річного хлопчика за “порушення” комендантської години, хоча він стояв на балконі свого будинку.

Яссіна Хуссейна Мойо госпіталізували до столичної лікарні у Найробі, але лікарям не вдалося його врятувати.

Батько хлопчика звинуватив поліцію у злісному зловживанні службовими обов’язками.

Президент Ухуру Кеніята публічно вибачився та висловив співчуття через загибель дитини, а головний інспектор поліції Кенії пообіцяв очолити розслідування справи.

Правові організації вже не вперше фіксують порушення прав людини у Кенії після запровадження комендантської години через пандемію Covid-19.

За даними місцевих правозахисників, коронавірус вбив менше кенійців, ніж поліцейські.

