Правила самоізоляції на карантині – все, що потрібно знати

Для кого самоізоляція обов’язкова?
Кабмін встановив чіткий перелік категорій осіб, які потребують самоізоляції. Це:
- Особи, що контактували з інфікованим Covid-19 пацієнтом, окрім службовців під час виконання своїх обов’язків (медики, правоохоронці та інші фахівці).
- Особи з підтвердженим Covid-19, які хворіють у легкій формі та, відповідно, не потребують госпіталізації, а також особи з підозрою на інфікування.
- Особи, що погодились на самоізоляцію за допомогою системи Дій вдома Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.
- Особи, які досягли 60-річного віку.
Також є вийнятки для таких категорій осіб:
- медпрацівники, працівники силових структур, держслужбовці, депутати усіх рівнів, судді, військовослужбовці, прикордонники та працівники ЗСУ;
- особи, що забезпечують діяльність підприємств у галузях транспорту, енергетики, електронних комунікацій та у фінансово-банківському секторі;
- працівники рятувальних, комунальних та соціальних служб, а також продуктово-харчової сфери.
Скільки триває самоізоляція?
Зазвичай самоізоляція триває 14 днів. Після закінчення цього строку зобов’язання щодо самоізоляції автоматично припиняється.
В окремих випадках лікар може змінити встановлений строк самоізоляції.
Де краще проводити самоізоляцію?
Найкраще місце для самоізоляції – ваш дім. Кабмін постановив, що особи, які потребують самоізоляції, зобов’язані постійно перебувати у визначеному ними місці самоізоляції.
Головним правилом є уникнення будь-яких контактів з іншими особами, крім тих, що також проживають у домі.
Як працює додаток Дій Вдома?
З метою протидії поширенню Covid-19 в Україні Мінцифри розробило систему від додатку Дія – Дій вдома. Для кращого контролю за ситуацією до системи вноситься інформація про осіб, які потребують самоізоляції.
Зареєструватися у системі Дій Вдома можуть лише особи, що підлягають обов’язковій самоізоляції.
Поки додаток доступний тільки для користувачів Android, розробка на iOS майже завершена.
Уся інформація про особу, яка потребує самоізоляції, вноситься до системи медпрацівниками.
Після встановлення додатку, протягом усього періоду самоізоляції система надсилатиме до 10 push-повідомлень щодня. Користувачу необхідно буде робити свої фото для зчитування геолокації пристрою, на якому встановлено програму.
У разі систематичного ігнорування сповіщень додатку Дій Вдома, Нацполіція може накласти штраф.
Хто контролює дотримання самоізоляції?
Основний контроль за перебуванням осіб на самоізоляції здійснюється винятково державними органами.
Сюди належать працівники Нацполіції, Нацгвардії, епідеміологічних установ або уповноваженими органами місцевого самоврядування.
Який штраф за порушення самоізоляції?
За повідомленням Нацполіції, адміністративна відповідальність за порушення обов’язкової самоізоляції може передбачати штрафи від 17 тис. до 34 тис. грн.
Умисне інфікування людей передбачає кримінальну відповідальність.