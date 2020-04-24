Правила самоізоляції на карантині – все, що потрібно знати

За законодавством, самоізоляція – це перебування у визначеному місці та максимальне обмеження від контактів з іншими особами. Самоізоляція в Україні діятиме до завершення карантину.

Кому необхідна самоізоляція, хто контролює її виконання та який штраф можна отримати за порушення правил карантину, читайте у матеріалі Фактів ICTV.