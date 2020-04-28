Українські банки очікують сповільнення кредитування через зниження попиту населення та бізнесу на кредити.

Востаннє таке зниження фіксували ще у 2015 році.

Це доводять результати Опитування про умови банківського кредитування від Нацбанку. Банки прогнозують сповільнення припливу коштів клієнтів та зростання ризиків, перш за все – кредитного.

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У зв’язку з інфляційними ризиками через світову пандемію Covdi-19, чимало українських банків посилили стандарти кредитування. Також відзначається різке зменшення кількості схвалених заявок на кредити населенню.

– У наступному кварталі банки очікують найбільшого зростання кредитного ризику, меншою мірою зростуть валютний та процентний ризики, – йдеться у результатах опитування.

Загалом, найближчий рік банки України очікують подальшого скорочення попиту на кредити, однак прогнозують зростання обсягів депозитів.

Нагадаємо, в НБУ розповіли про перспективи отримання Україною траншу від МВФ. Україна може отримати $2 млрд уже у другому кварталі 2020 року, що дозволить покрити збільшений до 7,5% ВВП дефіцит державного бюджету.