З початку місяця Нацбанк викупив на міжбанку близько $600 млн

Курс валют з початку квітня стабілізувався, тому Нацбанк зміг викупити валюту в резерви.

Регулятор викупив на міжбанку близько $600 млн.

– Водночас під час пікових кризових ситуацій на валютному ринку після 10 березня регулятор продав з резервів понад $2 млрд. У такий спосіб згладжувались курсові коливання, – повідомив заступник голови НБУ Олег Чурій на брифінгу.

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На кінець 2020-го резерви Нацбанку перевищать $27 млрд. Цього вистачить, щоб згладжувати короткострокові коливання на валютному ринку.

Нагадаємо, Національний банк України з 24 квітня знижує облікову ставку до 8% річних. До кінця 2020 року її планують зберегти на рівні 7%.