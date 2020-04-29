В Україні після 11 травня введуть адаптивний регіональний карантин

Кабінет міністрів після 11 травня використовуватиме інструмент адаптивного регіонального карантину.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
– Це означає, що у разі спалахів інфекцій в окремих регіонах ми посилюватимемо карантин саме там, а не загалом на всій території країни. Але це наступні наші кроки після 11 травня, – сказав він.
Шмигаль додав, що наступної середи, 6 травня, Кабмін ухвалить низку рішень, які послаблять карантин.
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– Від наступного тижня ми також озвучимо низку питань, які також послаблять певні карантинні умови, – повідомив прем’єр.
До слова, в уряді заявили про плани дозволити роботу продуктових і аграрних ринків.