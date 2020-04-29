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Факты / Украина

В Украине после 11 мая введут адаптивный региональный карантин

Кабинет министров после 11 мая будет использовать инструмент адаптивного регионального карантина.

Об это заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Это значит, что в случае вспышек инфекций в отдельных регионах мы будем усиливать карантин именно там, а не в целом на всей территории страны. Но это следующие наши шаги после 11 мая, — сказал он.

Шмыгаль добавил, что в следующую среду, 6 мая, Кабмин примет ряд решений, которые ослабят карантин.

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— Со следующей недели мы также озвучим ряд вопросов, которые также ослабят определенные карантинные условия, — сообщил премьер.

К слову, в правительстве заявили о планах разрешить работу продуктовых и аграрных рынков.

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