В Украине после 11 мая введут адаптивный региональный карантин

Кабинет министров после 11 мая будет использовать инструмент адаптивного регионального карантина.

Об это заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— Это значит, что в случае вспышек инфекций в отдельных регионах мы будем усиливать карантин именно там, а не в целом на всей территории страны. Но это следующие наши шаги после 11 мая, — сказал он.