В Украине после 11 мая введут адаптивный региональный карантин

Кабинет министров после 11 мая будет использовать инструмент адаптивного регионального карантина.
Об это заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
— Это значит, что в случае вспышек инфекций в отдельных регионах мы будем усиливать карантин именно там, а не в целом на всей территории страны. Но это следующие наши шаги после 11 мая, — сказал он.
Шмыгаль добавил, что в следующую среду, 6 мая, Кабмин примет ряд решений, которые ослабят карантин.
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— Со следующей недели мы также озвучим ряд вопросов, которые также ослабят определенные карантинные условия, — сообщил премьер.
К слову, в правительстве заявили о планах разрешить работу продуктовых и аграрных рынков.