У додатку Дія до кінця року запрацює 50 публічних послуг

Упродовж цього року на портал державних послуг Дія переведуть 50 пріоритетних публічних послуг.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації цифрових паспортів.
Нині у Дії працює 27 публічних послуг онлайн.
– Упродовж цього року в онлайн буде переведено 50 пріоритетних послуг, що відповідає 80% всіх звернень громадян, – сказав прем`єр.
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З найбільш популярних сьогодні працює:
- відкриття ФОП;
- оформлення довідок про несудимість;
- оформлення допомоги на народження дитини;
- щомісячне відшкодування вартості послуг з догляду за дитиною до трьох років;
- подача позову до суду;
- видача документыв водія;
- видача виписок з реєстрів.
Всі послуги надаються виключно за посиланням на профільні сайти відповідних державних органів.
Нагадаємо, в Україні розробили цифрові паспорти, які можна буде використовувати у додатку Дія.