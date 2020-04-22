У додатку Дія до кінця року запрацює 50 публічних послуг

Упродовж цього року на портал державних послуг Дія переведуть 50 пріоритетних публічних послуг.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації цифрових паспортів.

Нині у Дії працює 27 публічних послуг онлайн.

– Упродовж цього року в онлайн буде переведено 50 пріоритетних послуг, що відповідає 80% всіх звернень громадян, – сказав прем`єр.

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З найбільш популярних сьогодні працює:

відкриття ФОП;

оформлення довідок про несудимість;

оформлення допомоги на народження дитини;

щомісячне відшкодування вартості послуг з догляду за дитиною до трьох років;

подача позову до суду;

видача документыв водія;

видача виписок з реєстрів.

Всі послуги надаються виключно за посиланням на профільні сайти відповідних державних органів.

Нагадаємо, в Україні розробили цифрові паспорти, які можна буде використовувати у додатку Дія.