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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У додатку Дія до кінця року запрацює 50 публічних послуг

Упродовж цього року на портал державних послуг Дія переведуть 50 пріоритетних публічних послуг.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час презентації цифрових паспортів.

Нині у Дії  працює 27 публічних послуг онлайн.

– Упродовж цього року в онлайн буде переведено 50 пріоритетних послуг, що відповідає 80% всіх звернень громадян, – сказав прем`єр.

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З найбільш популярних сьогодні працює:

  • відкриття ФОП;
  • оформлення довідок про несудимість;
  • оформлення допомоги на народження дитини;
  • щомісячне відшкодування вартості послуг з догляду за дитиною до трьох років;
  • подача позову до суду;
  • видача документыв водія;
  • видача виписок з реєстрів.

Всі послуги надаються виключно за посиланням на профільні сайти відповідних державних органів.

Нагадаємо, в Україні розробили цифрові паспорти, які можна буде використовувати у додатку Дія.

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