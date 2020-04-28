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Факти / Україна / Суспільство

Штрафи UA: МВС запустило додаток для оплати штрафів за порушення ПДР онлайн

В Україні оновили додаток для мобільних телефонів Штрафи UA, завдяки якому водії-порушники ПДР можуть сплатити штрафи онлайн.

У додатку можна зареєструватися за номером водійського посвідчення чи ІПН.

– Це дозволяє збільшити інформованість водіїв, покращує ситуацію зі своєчасністю сплати, знижує навантаження на виконавчі органи і збільшує надходження до бюджету, – сказав заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров.

Читайте: Що буде, якщо не заплатити штраф за порушення ПДР в Україні

Крім того, у додатку можна перевірити статус та історію сплат. Нова версія додатку Штрафи UA вже працює для IOS, оновлення для Android вийде на початку травня.

Нагадаємо, раніше ми писали про роботу системи відеофіксації штрафів в Україні.

Джерело: Штрафи UA

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