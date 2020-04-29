Запуск автофиксации нарушений ПДД переносят из-за карантина

МВД переносит запуск системы автоматической фото- и видеофиксации дорожного движения из-за карантина.

12 марта Министерство внутренних дел представило пилотный проект системы фиксации административных правонарушений и сообщило, что запуск начнется 1 мая 2020 года.

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Карантинные мероприятия, которые были внедрены правительством с 11 марта, ограничили работу определенных подразделений Национальной полиции Украины и других организаций, которые были задействованы в работе над системой.

Поэтому МВД приняло решение об отсрочке запуска работы системы фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения до окончания карантинных мероприятий.

Ранее Факты ICTV сообщали, что в Днепропетровской области зафиксировано наибольшее количество нарушений карантина.