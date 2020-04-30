Станом на 09.00 30 квітня в Україні зафіксували 10 406 лабораторно підтверджених випадків Covid-19. За добу захворіли 540 людей.

З них 261 летальний, 1 238 пацієнтів одужали.

Коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 417 випадків;

Волинська область — 280 випадків;

Дніпропетровська область — 347 випадків;

Донецька область — 68 випадків;

Житомирська область — 374 випадки;

Закарпатська область — 419 випадків;

Запорізька область — 243 випадки;

Івано-Франківська область — 862 випадки;

Кіровоградська область — 391 випадок;

м. Київ — 1401 випадок;

Київська область — 664 випадки;

Львівська область — 430 випадків;

Луганська область — 33 випадки;

Миколаївська область — 126 випадків;

Одеська область — 277 випадків;

Полтавська область — 203 випадки;

Рівненська область — 637 випадків;

Сумська область — 102 випадки;

Тернопільська область — 779 випадків;

Харківська область — 249 випадків;

Херсонська область — 111 випадків;

Хмельницька область — 82 випадки;

Чернівецька область — 1571 випадок;

Черкаська область — 290 випадків;

Чернігівська область — 50 випадків.

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Раніше Факти ICTV зібрали все, що потрібно знати про карантин в Україні, який був введений через поширення Covid-19.