Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет представив дашборд присвячений карантину та економіці України.
– На ньому можна відстежувати вплив карантину на економіку — загалом понад 30 показників, які оновлюються щоденно/щотижня/щомісячно, – наголосив Дубілет.
Під час створення використовувалися показники, за якими можна оцінювати зміни стану захворюваності, міграційних і демографічних процесів, зайнятості, фінансах і торгівлі, а також бюджеті та податках.
– Ми отримали офіційні дані з 1 жовтня 2019 року, додали до них зрозумілі візуалізації та об’єднали на одній сторінці.
Тепер можна не гадати, а точно визначити скільки українців повернулось до країни (463 тис. людей), наскільки впав обсяг продажів взуття та одягу в магазинах (-98,6%), як змінюється кількість безробітних (431 тис. людей) та яка з областей найменше втратила доходів до місцевого бюджету, – зазначив екс-чиновник.
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Дашборд функціонуватиме під час карантину та до моменту відновлення економіки.
Незабаром на ньому з’являться нові показники та можливість досліджувати їх більш детально.
Станом на 28 квітня в Україні зафіксували 9 410 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.
За добу захворіла 401 людина. З них 239 летальних випадків, а 992 пацієнти одужали.
До слова, в Україні другий, третій та четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно. Це залежатиме від динаміки захворювання на коронавірус.
Джерело: Рейтинг