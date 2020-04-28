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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Безробіття, бізнес і демографія: як змінилась економіка України під час карантину

Колишній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет представив дашборд присвячений карантину та економіці України.

– На ньому можна відстежувати вплив карантину на економіку — загалом понад 30 показників, які оновлюються щоденно/щотижня/щомісячно, – наголосив Дубілет.

Під час створення використовувалися показники, за якими можна оцінювати зміни стану захворюваності, міграційних і демографічних процесів, зайнятості, фінансах і торгівлі, а також бюджеті та податках.

– Ми отримали офіційні дані з 1 жовтня 2019 року, додали до них зрозумілі візуалізації та об’єднали на одній сторінці.

Тепер можна не гадати, а точно визначити скільки українців повернулось до країни (463 тис. людей), наскільки впав обсяг продажів взуття та одягу в магазинах (-98,6%), як змінюється кількість безробітних (431 тис. людей) та яка з областей найменше втратила доходів до місцевого бюджету, – зазначив екс-чиновник.

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Дашборд функціонуватиме  під час карантину та до моменту відновлення економіки.

Незабаром на ньому з’являться нові показники та можливість досліджувати їх більш детально.

Станом на 28 квітня в Україні зафіксували 9 410 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу захворіла 401 людина. З них 239 летальних випадків, а 992 пацієнти одужали.

До слова, в Україні другий, третій та четвертий етапи виходу з карантину можуть початися одночасно. Це залежатиме від динаміки захворювання на коронавірус.

Джерело: Рейтинг

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