Трансфер і медзахист: Пристайко про вимоги до країн ЄС для виїзду заробітчан

Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка уповноважили вести переговори з європейськими країнами, які мають намір офіційно запросити українських заробітчан на сезонні роботи.

Він уже провів кілька телефонних розмов з чиновниками країн ЄС з приводу формування єдиного ефективного механізму для надання такої можливості українцям, які бажають працювати за кордоном.

– Телефоном координуємося з урядовцями країн-членів ЄС, куди запрошують організовані групи українських сезонних працівників. Основне завдання – забезпечити їм організований трансфер та належні умови праці, зокрема медичну безпеку, – написав Пристайко у Twitter.

Читайте: Кілька країн ЄС просять Україну допомогти з сезонними робітниками – МЗС

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що, попри карантин, уряд дозволить виїзд за кордон українським заробітчанам, але лиш тим, кому ЄС гарантує стабільну зарплату і соцпакет щонайменше на три місяці.