Трансфер и медзащита: Пристайко о требованиях к странам ЕС для выезда заробитчан

Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко уполномочили вести переговоры с европейскими странами, которые намерены официально пригласить украинских заробитчан на сезонные работы.

Он уже провел несколько телефонных разговоров с чиновниками стран ЕС по поводу формирования единого эффективного механизма для предоставления такой возможности украинцам, желающим работать за границей.

– По телефону координируемся с чиновниками стран-членов ЕС, куда приглашают организованные группы украинских сезонных работников. Основная задача — обеспечить им организованный трансфер и надлежащие условия труда, в том числе медицинскую безопасность, – написал Пристайко в Twitter.

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Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что, несмотря на карантин, правительство позволит выезд за границу украинским заробитчанам, но только тем, кому ЕС гарантирует стабильную зарплату и соцпакет минимум на три месяца.