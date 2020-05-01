Послаблення карантину у Черкасах може призвести до катастрофічних наслідків.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.

– Те, що вчора відбулося у Черкасах. Я маю на увазі рішення міської влади відкрити багато магазинів, торговельні центри, – все це може привести до катастрофічних наслідків.

Діям міської влади буде дана оцінка, зокрема правоохоронних органів. Я категорично засуджую такі дії, тому що поставлена під загрозу життя і здоров’я людей, – сказав Степанов.