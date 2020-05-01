Послаблення карантину у Черкасах може призвести до катастрофічних наслідків.
Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу.
– Те, що вчора відбулося у Черкасах. Я маю на увазі рішення міської влади відкрити багато магазинів, торговельні центри, – все це може привести до катастрофічних наслідків.
Діям міської влади буде дана оцінка, зокрема правоохоронних органів. Я категорично засуджую такі дії, тому що поставлена під загрозу життя і здоров’я людей, – сказав Степанов.
Читайте: В Україні виявили 10 861 випадок Covid-19, за добу – 455
Він додав, що усі карантинні заходи допомогли уникнути піку поширення коронавірусної хвороби.
– Ми розуміємо, що люди втомилися від карантину, тому ми кожного дня аналізуємо ситуацію і готуємо пом’якшення карантинних заходів.
Нагадаємо, виконком Черкаської міської ради вирішив пом’якшити карантин з 1 травня через численні звернення представників бізнесу, які опинилися на межі виживання.