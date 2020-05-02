Під час переговорів з обміну полоненими Росія наполягала на видачі дев’яти осіб, які брали участь в організації масових заворушень в Одесі 2 травня 2014 року під російськими прапорами.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

– У рамках переговорів про проведення взаємного звільнення утримуваних осіб у вересні – грудні 2019 року Росія наполягала на видачі, щонайменше, дев’ять осіб, які брали пряму або опосередковану участь в організації масових заворушень в Одесі під російськими прапорами, – зазначили в МЗС.

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У відомстві додали, що події 2 травня 2014 року в Одесі стали черговим елементом у ланцюгу провокацій РФ у рамках реалізації провального проекту “Новоросія”, спрямованого на дестабілізацію українського Сходу та Півдня.

До слова, Факти ICTV публікували матеріал, присвячений розслідуванню подій 2 травня в Одесі, під час яких загинули 48 осіб, ще 250 постраждали.

Фото: 2mayodessa.org