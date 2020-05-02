Во время переговоров по обмену пленными Россия настаивала на выдаче девяти человек, которые участвовали в организации массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года под российскими флагами.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

— В рамках переговоров о проведении взаимного освобождения удерживаемых лиц в сентябре — декабре 2019 года Россия настаивала на выдаче, по меньшей мере, девяти человек, которые принимали прямое или косвенное участие в организации массовых беспорядков в Одессе под российскими флагами, — отметили в МИД.

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В ведомстве добавили, что события 2 мая 2014 года в Одессе стали очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта “Новороссия”, направленного на дестабилизацию украинского Востока и Юга.

К слову, Факты ICTV публиковали материал, посвященный расследованию событий 2 мая в Одессе, во время которых погибли 48 человек, еще 250 пострадали.

Фото: 2mayodessa.org