Станом на 4 травня 2020 року в Україні зафіксовано 12 331 випадок інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.
303 людини померли, а 1 619 – одужали.
За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, протягом доби підтверджено 418 позитивні результати ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.
Карта поширення коронавірусу в Україні за областями:
Коронавірусну хворобу виявлено:
- м. Київ – 1 535 (+24)
- Чернівецька область – 1 887 (+69)
- Івано-Франківська область – 984 (+19)
- Тернопільська область – 896 (+28)
- Вінницька область – 436 (+1)
- Київська область – 853 (+69)
- Кіровоградська область – 401 (+4)
- Рівненська область – 750 (+24)
- Львівська область – 506 (+33)
- Житомирська область – 430 (+7)
- Закарпатська область – 531 (+23)
- Черкаська область – 312 (+4)
- Волинська область – 340 (+16)
- Запорізька область – 285 (+10)
- Сумська область – 112 (+2)
- Дніпропетровська область – 460 (+12)
- Одеська область – 427 (+18)
- Херсонська область – 139 (+3)
- Хмельницька область – 116 (+1)
- Полтавська область – 227 (+5)
- Харківська область – 361 (+13)
- Миколаївська область – 161 (+12)
- Донецька область – 81 (+11)
- Чернігівська область – 64 (+10)
- Луганська область – 37
Статистика та динаміка поширення коронавірусу в Україні
Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.