Станом на 4 травня 2020 року в Україні зафіксовано 12 331 випадок інфікування новою коронавірусною інфекцією, яка зародилася у китайському місті Ухань.

303 людини померли, а 1 619 – одужали.

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, протягом доби підтверджено 418 позитивні результати ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію.

Карта поширення коронавірусу в Україні за областями:

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Коронавірусну хворобу виявлено:

м. Київ – 1 535 (+24)

Чернівецька область – 1 887 (+69)

Івано-Франківська область – 984 (+19)

Тернопільська область – 896 (+28)

Вінницька область – 436 (+1)

Київська область – 853 (+69)

Кіровоградська область – 401 (+4)

Рівненська область – 750 (+24)

Львівська область – 506 (+33)

Житомирська область – 430 (+7)

Закарпатська область – 531 (+23)

Черкаська область – 312 (+4)

Волинська область – 340 (+16)

Запорізька область – 285 (+10)

Сумська область – 112 (+2)

Дніпропетровська область – 460 (+12)

Одеська область – 427 (+18)

Херсонська область – 139 (+3)

Хмельницька область – 116 (+1)

Полтавська область – 227 (+5)

Харківська область – 361 (+13)

Миколаївська область – 161 (+12)

Донецька область – 81 (+11)

Чернігівська область – 64 (+10)

Луганська область – 37

Статистика та динаміка поширення коронавірусу в Україні

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.