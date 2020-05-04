У МОЗ для громадського обговорення запропонували протиепідемічні заходи для салонів краси та перукарень на час карантину в Україні.

Проект розпорядження завірений головним санітарним лікарем Віктором Ляшко.

У МОЗ підкреслили, що громадське обговорення триватиме до 6 травня.

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Згідно з документом, усім салонам краси потрібно:

проводити обов’язковий температурний скринінг для всіх працівників перед початком зміни. У разі фіксації температури вище 37,2 або ознак ГРВІ, працівника у жодному разі не можна допускати до роботи;

відсторонити від роботи працівників, які перебувають у зоні ризику;

приймати клієнтів виключно за попереднім записом, дотримуючись проміжку між клієнтами щонайменше 15 хвилин. Якщо виникає черга, стежити за дотриманням дистанції в 1,5 м;

заборонити перебування сторонніх осіб у закладі, окрім одного з батьків (при супроводі дітей) або ж супроводжуючого для осіб з інвалідністю;

організувати для клієнтів місце для дезінфекції рук, а персонал забезпечити п’ятиденним запасом засобів індивідуального захисту і дезінфекторів;

слідкувати за кількістю одночасного перебування клієнтів: дозволяється не більше однієї людини на 10 кв. м площі, а між місцями надання послуг – щонайменше 2 м;

обслуговувати клієнтів тільки в масках або респіраторах;

проводити ретельну дезінфекцію та прибирання після кожного клієнта.

Працівники салонів краси повинні дотримуватись таких правил:

регулярно мити руки (не рідше, ніж раз на три години);

при кашлі або чханні прикривати ніс і рот зігнутою в лікті рукою або одноразовою серветкою;

не торкатися руками обличчя;

обмежитись від контактів з особами із симптомами ГРВІ;

у випадку появи симптомів самоізолюватись.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня. Усі послаблення (зокрема, і відкриття салонів краси) передбачають обов’язкове дотримання протиепідеміологічних заходів.