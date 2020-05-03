На Донбасі біля Оріхового бойовики випустили 30 мін – є травмовані

У зоні ООС на Донбасі поблизу Оріхового бойовики обстріляли з мінометів українські позиції. Внаслідок цього бойові травмування отримали троє українських військових.

Бойовики випустили з мінометів калібру 82 мм 30 мін. Це озброєння заборонене Мінськими домовленостями.

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У штабі ООС додали, що відкрили вогонь у відповідь.

Нагадаємо, 2 травня на Донбасі російські найманці 23 рази порушили режим припинення вогню та поранили двох українських військових.