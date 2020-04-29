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Факти / Україна

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ біля Новомихайлівки – травмовано бійця

Російсько-окупаційні війська знову порушили мирні домовленості.

29 квітня бойовики здійснили обстріл українських позицій поблизу населеного пунку Новомихайлівка.

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Внаслідок ворожого снайперського вогню бойове поранення отримав український військовослужбовець.

Його госпіталізували до медичного закладу та надали кваліфіковану допомогу. Наразі стан військового задовільний.

У відповідь на обстріл українських позицій, наші захисники відкрили прицільний вогонь по позиціях бойовиків, використовуючи штатне озброєння.

Втрати противника поки невідомі.

Раніше Факти ICTV повідомляли, що українська розвідка попереджає про загострення ситуації в районі ООС на період травневих свят.

Джерело: Штаб ООС

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