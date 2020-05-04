В Житомирській області три тести показали повторне інфікування коронавірусом.

Про це заявив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко.

– За результатами лабораторного дослідження 154 проб, станом на 21.30 3 травня, кількість хворих Covid-19 виросла на сім людей. Крім того, три повторні проби у жителів Житомира показали наявність хвороби в організмі, – зазначив Віталій Бунечко.

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Загальна кількість заражених в регіоні – 430 людей.

Раніше Факти ICTV писали, що у мешканки запорізького гуртожитку виявили коронавірус. Відомо, що жінка працює медиком у місцевій лікарні.