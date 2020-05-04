PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

У Запоріжжі в гуртожитку зафіксували Covid-19: людей ізолювали

У мешканки запорізького гуртожитку виявили коронавірус. Відомо, що жінка працює медиком у місцевій лікарні.

Про це повідомляє журналіст СТБ Андрій Почтєв.

Четвертий поверх гуртожитку, на якому проживає хвора, ізолювали, у всіх жителів, а це близько 50 людей, взяли аналізи.

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Мешканці інших поверхів можуть вільно пересуватися.

У гуртожитку вже проводять дезінфекцію.

  • Коронавірус у Запоріжжі: в одному з гуртожитків захворів медик
  • Коронавірус у Запоріжжі: в одному з гуртожитків захворів медик
  • Коронавірус у Запоріжжі: в одному з гуртожитків захворів медик
  • Коронавірус у Запоріжжі: в одному з гуртожитків захворів медик
  • Коронавірус у Запоріжжі: в одному з гуртожитків захворів медик
  • Коронавірус у Запоріжжі: в одному з гуртожитків захворів медик
У Запоріжжі в гуртожитку зафіксували Covid-19: людей ізолювали / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні вже 12 331 випадок зараження коронавірусом. За добу виявили 418 інфікованих.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка