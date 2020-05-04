Коронавірус у Запоріжжі: в одному з гуртожитків захворів медик

У мешканки запорізького гуртожитку виявили коронавірус. Відомо, що жінка працює медиком у місцевій лікарні.

Про це повідомляє журналіст СТБ Андрій Почтєв.

Четвертий поверх гуртожитку, на якому проживає хвора, ізолювали, у всіх жителів, а це близько 50 людей, взяли аналізи.

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Мешканці інших поверхів можуть вільно пересуватися.

У гуртожитку вже проводять дезінфекцію.











У Запоріжжі в гуртожитку зафіксували Covid-19: людей ізолювали / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні вже 12 331 випадок зараження коронавірусом. За добу виявили 418 інфікованих.