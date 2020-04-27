В Україні замість захисних костюмів для медиків закуповували спецодяг для малярів

В Україні для медиків, які працюють з хворими на коронавірус, закуповували замість захисних костюмів спецодяг для малярів.

Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його словами, МОЗ розіслав запити в державні адміністрації, щоб ті надали повний звіт про закупівлю та розподіл засобів індивідуального захисту.

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– Тому що ми бачимо зараз часті випадки, коли купуються не засоби індивідуального захисту або костюми біологічного захисту, а дуже спокійно закуповуються, наприклад, костюми малярів і вважають, що це правильно. Наслідки ви чуєте від мене щоранку, коли я повідомляю, яка кількість медичних працівників захворіла, – розповів Степанов.

Він запевнив, що перевірка буде дуже ретельною і будуть зроблені висновки.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні на коронавірус захворіли 1 749 медичних працівників, з них 1 455 перебувають на амбулаторному лікуванні.