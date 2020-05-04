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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 4 травня

Станом на ранок 4 травня у світі 3 506 729 осіб захворіли на коронавірус. З них 247 470 померли, одужали 1 154 004 людини.

Найбільше хворих у США – 1 158 040 осіб. На другому місці знаходиться Іспанія, де коронавірус підхопило 217 466 людей.

Замикає трійку антирейтингу Італія, де на Covid-19 хворі 210 717 жителі країни.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:

  • Велика Британія – 187 842;
  • Франція – 168 925;
  • Німеччина – 165 664;
  • Росія – 134 687;
  • Бельгія – 49 906;
  • Нідерланди – 40 769;
  • Швейцарія – 29 905;
  • Португалія – 25 282.

Станом на 3 травня в Україні зафіксовано 11 913 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією, серед них 288 померло, а 1 547 одужали.

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.

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