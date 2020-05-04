Станом на ранок 4 травня у світі 3 506 729 осіб захворіли на коронавірус. З них 247 470 померли, одужали 1 154 004 людини.
Найбільше хворих у США – 1 158 040 осіб. На другому місці знаходиться Іспанія, де коронавірус підхопило 217 466 людей.
Замикає трійку антирейтингу Італія, де на Covid-19 хворі 210 717 жителі країни.
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Ситуація із захворюванням на коронавірус в інших країнах Європи:
- Велика Британія – 187 842;
- Франція – 168 925;
- Німеччина – 165 664;
- Росія – 134 687;
- Бельгія – 49 906;
- Нідерланди – 40 769;
- Швейцарія – 29 905;
- Португалія – 25 282.
Станом на 3 травня в Україні зафіксовано 11 913 випадків інфікування новою коронавірусною інфекцією, серед них 288 померло, а 1 547 одужали.
Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Все, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.