Кредит під 3% на термін до двох років: деталі програми Нові гроші

Малі та мікропідприємства зможуть взяти кредити на термін до двох років під 3% річних за новою кредитною програмою Нові гроші.
За словами міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігоря Петрашка, компанії з обігом в еквіваленті до €10 млн зможуть витратити ці гроші на першочергові цілі на кшталт виплати зарплат і оплати оренди.
– Різницю між 3% річних і ставкою, яку визначить банк на основі фінансування НБУ, компенсуватиме держава, – додав міністр.
Водночас програма міститиме вимоги щодо фонду оплати праці та чисельності персоналу позичальників.
Також програма Нові гроші передбачає відстрочку з виплати тіла кредиту і відстрочку з виплати відсотків.
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Ініціативу вже затверджено Кабінетом міністрів та буде передано для розгляду Верховною Радою, підкреслив Петрашко.
Як повідомлялося, 15 квітня уряд збільшив максимальну суму позики до 3 млн грн.