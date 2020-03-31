У Дніпрі і Миколаєві люди перестали платити за комуналку через карантин

Посилаючись на кризу, у Миколаєві третина абонентів перестала платити за воду. Мешканці вже заборгували водоканалу 101 млн грн. Цих грошей вистачило б на дев’ять місяців безперебійної роботи насосів. Через борги населення підприємство не може вчасно розрахуватись за електрику, а це призведе до відключення насосів.

Не буде чим і платити зарплату слюсарям, тож ті масово звільнятимуться. Тож ліквідовувати пориви й аварії буде нікому, нарікають у водоканалі. Менше оплачують за комунальні послуги і в Дніпрі – на 22%. Це критично, кажуть на водоканалі, і вже затягують паски. Через нестачу грошей змушені відмовитися від усіх запланованих проектів, аби попри скруту забезпечити місто водою. Докладніше у сюжеті Олени Горячевої та Христини Венгеляускайте.

Нагадаємо, заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб заявив, що економіка України краще готова до кризи, ніж 10 років тому.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.