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У Дніпрі і Миколаєві люди перестали платити за комуналку через карантин

Посилаючись на кризу, у Миколаєві третина абонентів перестала платити за воду. Мешканці вже заборгували водоканалу 101 млн грн. Цих грошей вистачило б на дев’ять місяців безперебійної роботи насосів. Через борги населення підприємство не може вчасно розрахуватись за електрику, а це призведе до відключення насосів.

Не буде чим і платити зарплату слюсарям, тож ті масово звільнятимуться. Тож ліквідовувати пориви й аварії буде нікому, нарікають у водоканалі. Менше оплачують за комунальні послуги і в Дніпрі – на 22%. Це критично, кажуть на водоканалі, і вже затягують паски. Через нестачу грошей змушені відмовитися від усіх запланованих проектів, аби попри скруту забезпечити місто водою. Докладніше у сюжеті Олени Горячевої та Христини Венгеляускайте.

Нагадаємо, заступник глави Національного банку України Дмитро Сологуб заявив, що економіка України краще готова до кризи, ніж 10 років тому.

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