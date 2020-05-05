В Україні можуть підняти ціни на електроенергію для населення

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики й комунальних послуг, пропонує скасувати пільговий тариф для населення на перші 100 кВт-год. електроенергії.

Так можна вирішити проблему із зеленим тарифом, заявив член НКРЕКП Дмитро Коваленко під час засідання комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Читайте: Усьому виною зелений тариф: чому в Україні злетіли ціни на електроенергію

НКРЕКП представила два сценарії розв’язання проблем інтенсивного розвитку поновлюваних джерел електроенергії.

Як один із кроків пропонується підвищити пільговий тариф на перші 100 кВт-год. електроенергії до 1,68 грн. Наразі тариф на місяць становить 90 копійок (з ПДВ), а на наступні – 1,68 грн за кВт.

Протягом 2-5 років НКРЕКП пропонує підвищити ціни на електроенергію для населення до рівня промисловості, забезпечивши адресну допомогу вразливим категоріям споживачів.

За оцінкою НКРЕКП, це рішення дасть змогу додатково зібрати зі споживачів понад 38 млрд грн.

На думку регулятора, таке рішення дасть змогу отримувати додатково 12 млрд грн на рік.

Серед інших пропозицій – тимчасова заборона на будівництво нових ”зелених” електростанцій, зниження тарифу для них на 8-9 євроцентів, введення 100% відповідальності за небаланси й обмеження без компенсацій 20% їх виробництва.

Як писали Факти ICTV, в Україні ціна електрики для промислових підприємств підскочила на 35%. Тепер вона вдвічі вища, ніж у сусідній Польщі чи Румунії.

Джерело: НКРЕКП