Відкриття КПВВ, новий обмін і контроль над кордоном – результати зустрічі ТКГ

Учасники Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу під час переговорів у форматі відеоконференції дійшли згоди щодо необхідності активізації підготовки до відкриття нових КПВВ на лінії розмежування.

Також продовжено роботу з формування списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб.

У межах роботи безпекової групи українська сторона розділила занепокоєння представників ОБСЄ щодо факту блокування роботи СММ ОБСЄ на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, продовжилася робота з визначення наступних ділянок розведення сил і засобів.

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Київ також ініціював створення в межах ТКГ робочої групи за участю представників прикордонних і митних служб України та Росії і посередників з ОБСЄ для напрацювання механізму відновлення Україною контролю над ділянкою державного кордону.

Як повідомлялося, нормандська четвірка затвердила дату переговорів на рівні міністрів.