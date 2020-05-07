Станом на 12.00 у Києві зафіксовано 1 675 випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив Віталій Кличко під час щоденного брифінгу.

– За добу захворіли ще 24 киянина.

Захворіли 11 жінок віком від 26 до 63 років, 11 чоловікiв віком від 30 до 64 років та 2 хлопчики – віком 12 і 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

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За минулу добу в Києві одужали 11людей. Усього від коронавірусу вилікувалися в столиці 110 людей.

Нагадаємо, станом на 9.00 7 травня в України підтвердили 13 691 випадок коронавірусу, з яких 507 – за минулу добу.