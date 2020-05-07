Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 7 травня у Києві підтвердили ще 24 випадки Covid-19.

Загальна кількість хворих зросла до 1 675. Одужало 110 киян, а померло 29 інфікованих пацієнтів.

Хто захворів за останню добу:

11 жінок віком від 26 до 63 років;

11 чоловікiв віком від 30 до 64 років;

2 хлопчики – віком 12 і 13 років.

До лікарень столиці госпіталізували 8 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

За минулу добу в Києві одужали 11 людей.

– Хочу зазначити, що число підтверджених випадків протягом останнього тижня – хвилеподібне. Воно то зменшується, то збільшується. Отже, загроза не відступила. І розслаблятися не можна, – наголосив мер Києва Віталій Кличко.

Наразі у районах Києва склалася така ситуація:

Печерський район – 361 хворий, за добу +2;

– 361 хворий, за добу +2; Шевченкiвський район – 125 хворих, за добу +2;

– 125 хворих, за добу +2; Солом’янський район – 159 хворих, за добу +1;

– 159 хворих, за добу +1; Дніпровський район – 150 хворих, за добу +0;

– 150 хворих, за добу +0; Святошинський район – 99 хворих, за добу +2;

– 99 хворих, за добу +2; Деснянський район – 148 хворих, за добу +6;

– 148 хворих, за добу +6; Подільський район -79 хворих, за добу +0;

-79 хворих, за добу +0; Голосіївський район – 152 хворих, за добу +3;

– 152 хворих, за добу +3; Оболонський район – 117 хворих, за добу +1;

– 117 хворих, за добу +1; Дарницький район – 285 хворих, за добу +7.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який може початися 12 травня, якщо не буде різкого збільшення кількості хворих.

Незважаючи на ослаблення коронавірусного карантину, обмеження на наземний громадський транспорт збережуться в Києві мінімум до 22 травня.

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З 11 травня у столиці запрацюють ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Нагадаємо, станом на 9.00 7 травня в Україні зафіксували 13 691 лабораторно підтверджених випадків Covid-19.

За добу зафіксовано 507 нових випадків. З них 340 летальних, 2 396 пацієнтів одужало.