Станом на 7 травня 2020 року в Україні зафіксовано 13 691 випадок інфікування новою коронавірусною інфекцією.

З них 340 летальних, 2 396 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 507 нових випадків.

Читайте: Коронавірус в Україні – статистика по областях

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Наразі коронавірусна хвороба виявлена :

Вінницька область — 485 випадків;

Волинська область — 393 випадки;

Дніпропетровська область — 624 випадки;

Донецька область — 89 випадків;

Житомирська область — 468 випадків;

Закарпатська область — 600 випадків;

Запорізька область — 300 випадків;

Івано-Франківська область — 1055 випадків;

Кіровоградська область — 403 випадки;

м. Київ — 1675 випадків;

Київська область — 916 випадків;

Львівська область — 595 випадків;

Луганська область — 42 випадки;

Миколаївська область — 171 випадок;

Одеська область — 568 випадків;

Полтавська область — 236 випадків;

Рівненська область — 817 випадків;

Сумська область — 131 випадок;

Тернопільська область — 951 випадок;

Харківська область — 448 випадків;

Херсонська область — 146 випадків;

Хмельницька область — 138 випадків;

Чернівецька область — 2048 випадків;

Черкаська область — 324 випадки;

Чернігівська область — 68 випадків.

Статистика та динаміка поширення коронавірусу в Україні

Нагадаємо, до 11 травня в Україні діє карантин, який передбачає низку обмежень для українців. Усе, що потрібно знати про карантин в Україні, читайте на Фактах ICTV.