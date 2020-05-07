Точної дати відкриття метро немає – Криклій

Після послаблення карантину 22 травня, ніхто не готовий запустити метрополітен Києва, Харкова і Дніпра.

Про це розповів Фактам ICTV міністр інфраструктури Владислав Криклій.

– Напівміри у нас не працюють. Всі мають дотримуватись обмежень, але ми бачимо, як українці до цього ставляться. Метрополітен є місцем скупчення людей у вагонах та на перонах. Тому ситуацію там важко контролювати. Ми бачимо, чим у східного сусіда (Росії. – Ред.) закінчилась ситуація, коли вони вирішили погратись із відкриттям метро. Висновки ми робимо із тих проблем, які мають наші сусіди, – пояснив Криклій.

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Криклій звернувся до мерів Києва, Дніпра та Харкова із закликом не наражати на небезпеку мешканців.

Нагадаємо, у Харкові можуть відновити роботу метрополітену вже в травні. Про це 6 травня заявив мер міста Геннадій Кернес.