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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня. Сперше обмеження мали тривати два тижні, але згодом їх продовжили до 24 квітня, а відтак до 11 травня.

На позачерговому засіданні уряду 4 травня Денис Шмигаль заявив, що карантин продовжать до 22 травня, але з 11 травня будуть пом’якшення.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін. З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

Навчальний рік у всіх школах завершиться дистанційно.

У 2019-2020 навчальному році школи не проводитимуть масових заходів, зокрема – останніх дзвінків та випускних вечорів.

Станом на 7 травня в Україні коронавірус виявили у 13 691 людини. З них одужали 2 396 людей, а померли — 340.

За добу зафіксували 507 нових випадків.

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Пряма трансляція
08:22 - 07 травня

Станом на 08.00 7 травня у Львові та на Львівщині зафіксовано 595 підтверджених випадків інфікування коронавірусом, з них 17 летальні, а 128 пацієнтів повністю одужали.

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07:58 - 07 травня

У Рівненькій області за останню добу зросла кількість інфікованих коронавірусом і перевищила 800 осіб. Про це повідомив голова Рівненської Облдержадміністрації Віталій Коваль.

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07:57 - 07 травня

У Чернівецькій області протягом останньої доби, 6 травня, зафіксували 5 нових смертей внаслідок ускладнень спричинених Covid-19. Про це повідомив глава ОДА Сергій Осачук.

Також він додав, що кількість хворих від початку виявлення інфекції в Україні саме на Буковині є найвищою в державі. На сьогодні це 2 048 людей.

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23:11 - 06 травня
У психлікарні Волинської області виявили 15 хворих на Сovid-19

В Олицькому відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні міста Луцька виявили 15 випадків захворювання на коронавірус.

За результатами аналізів, Covid-19 підтвердили у 10 осіб персоналу та п’яти пацієнтів.

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21:12 - 06 травня
У Харківській області Covid-19 захворів вже 101 медик

Коронавірусна хвороба Covid-19 підтверджена у 101 медичного працівника в Харківській області станом на середу, в тому числі у 13 осіб – тільки за минулу добу.

– Діагноз підтверджений у 101 медика, – повідомили в прес-службі Харківської обласної державної адміністрації.

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19:12 - 06 травня
У Рівненській області 80% людей хворіють на Covid-19 безсимптомно

У 80% жителів Рівненської області, у яких діагностували коронавірус, захворювання проходить безсимптомно.

Це є однією з причин значного поширення Covid-19 у регіоні.

Станом на 6 травня 2020 року у Рівненській області виявили 795 випадків коронавірусу, 18 людей померли від хвороби у регіоні, 100 – одужало.

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19:09 - 06 травня
В Україні заклади освіти не відкриються до 1 вересня

В Україні заклади освіти не відкриватимуться до 1 вересня.

Про це заявив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

– Заклади освіти вже відкриватися не будуть. Вони відкриваються тільки з 1 вересня. Ми будемо відкривати деякі з них для проведення ЗНО, – сказав Ляшко.

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15:44 - 06 травня

У Дніпропетровській області за останню добу виявили 90 випадків Covid-19, загалом у регіоні 568 жителів хворіють на коронавірус, 72 – уже одужали, 4 – померли.

Найбільше нових випадків – у Кривому Розі та Дніпрі.

– Коронавірус підтвердили у 40 жителів Кривого Рогу, 34 людей із Дніпра, трьох – з Нікополя та по одному з Кам’янського та Новомосковська, – звітують у Дніпропетровській ОДА.

Крім того, нові випадки зафіксували у Софіївському, Криничанському, Солонянському, Дніпровському, Криворізькому та Новомосковському районах. Усього в області понад 7,7 тис. жителів перевірили на коронавірус.

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14:12 - 06 травня

З 11 травня і по всій Україні збільшать кількість громадського транспорту.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, місцевій владі дозволять збільшити кількість транспорту, щоб люди отримали можливість добиратися на роботу. Відповідальність за ймовірні спалахи коронавірусу також покладають на мерів міст.

– Його запуск ми плануємо робити в рамках нашої концепції адаптивного карантину. І тут у нас спільна відповідальність з місцевою владою, коли всі аспекти будуть прораховані. Громадський транспорт у великих містах – це ризик сотень хворих і тут треба діяти поступально і дивитися на питання безпеки, – сказав він.

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13:01 - 06 травня

У рамках послаблення карантину наземний громадський транспорт Києва працюватиме в обмеженому режимі до 22 травня.

Про це міський голова Києва Віталій Кличко заявив у ході брифінгу.

Наземний громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі на першому етапі послаблень

– До 22 травня точно. Але ми збільшимо кількість маршрутів в ті райони, які сьогодні мало охоплені. Бізнес, який починає роботу, також повинен вирішити питання з підвозом своїх співробітників до місця роботи, – зазначив Кличко.

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