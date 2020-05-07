Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня. Сперше обмеження мали тривати два тижні, але згодом їх продовжили до 24 квітня, а відтак до 11 травня.

На позачерговому засіданні уряду 4 травня Денис Шмигаль заявив, що карантин продовжать до 22 травня, але з 11 травня будуть пом’якшення.

Авіакомпанії зупинили регулярні рейси на невизначений термін. З 17 березня до 11 травня всі пункти пропуску через державний кордон закриті для міжнародних пасажирських перевезень.

До 1 червня заборонено експорт товарів протиепідемічного призначення.

Навчальний рік у всіх школах завершиться дистанційно.

У 2019-2020 навчальному році школи не проводитимуть масових заходів, зокрема – останніх дзвінків та випускних вечорів.

Станом на 7 травня в Україні коронавірус виявили у 13 691 людини. З них одужали 2 396 людей, а померли — 340.

За добу зафіксували 507 нових випадків.