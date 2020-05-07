Перші електрички запустять після 22 травня – Криклій

Після 22 травня, немає гарантій, що потяги запрацюють повноцінно.
Про це Фактам ICTV заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.
– Після 22 травня ми плануємо поступово графік для приміського транспорту та міського. Далі міжміський, а останнім вже потяги типу Інтерсіті та міжнародні перевезення, – сказав міністр транспорту.
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Приміські потяги та електрички нині займаються розвезенням працівників до об’єктів критичної інфраструктури.
– Ми називаємо теперішній їх графік коронарежимом, – додав міністр.
Раніше Владислав Криклій у коментарі Фактам ICTV розповів, коли запрацює внутрішнє та міжнародне авіасполучення.
Точну дату нині сказати неможливо. Але внутрішнє авіасполучення може запрацювати у червні