Перші електрички запустять після 22 травня – Криклій

Після 22 травня, немає гарантій, що потяги запрацюють повноцінно.

Про це Фактам ICTV заявив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

– Після 22 травня ми плануємо поступово графік для приміського транспорту та міського. Далі міжміський, а останнім вже потяги типу Інтерсіті та міжнародні перевезення, – сказав міністр транспорту.

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Приміські потяги та електрички нині займаються розвезенням працівників до об’єктів критичної інфраструктури.

– Ми називаємо теперішній їх графік коронарежимом, – додав міністр.

Раніше Владислав Криклій у коментарі Фактам ICTV розповів, коли запрацює внутрішнє та міжнародне авіасполучення.

Точну дату нині сказати неможливо. Але внутрішнє авіасполучення може запрацювати у червні